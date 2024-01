Umberto Braschi è il nuovo coordinatore del Centro Democratico a Napoli 

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 gennaio 2024) “è ildidella città metropolitana di Napoli”. Lo rende noto l’ufficio stampa del partito. “53 anni, biologo esperto in tutela dell’ambiente,– si legge in una nota – è giornalista pubblicista e fondatore dell’Associazione InMovimento. È stato presidente del comitato etico della Campania per la SSLL e delegato del Presidente per la sanità, nonché presidente della Consulta sulla Salute del I Municipio di Napoli. E’ inoltre responsabile provinciale del Movimento ecologista europeo Fareambiente e vice comandante provinciale di Napoli delle Guardie ccozoofile -Protezione civile Fareambiente-italia”. “Ringrazio il presidente nazionale diBruno Tabacci e ...