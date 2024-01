ULTIM’ORA – De Laurentiis ha visto Conte | svelata la risposta del tecnico al Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024)e Desi sono incontrati nuovamente, il presidente è convinto che è l’uomo giusto per il: laè stupefacente Dopo l’esonero di Garcia il nome che più ha fatto sognare i tifosi delè stato Antonio. L’ex allenatore della Juventus he declinato al tempo la proposta del presidente azzurro poiché non preferisce partire a stagione in corso. Si è poi virato su Mazzarri, ma è ipotizzabile che la prossima estate ci sarà un nuovo allenatore sulla panchina del, le ultime sull’allenatore del futuro Come prossimo allenatore azzurro il nome diè ancora no di quelli più in voga. Il presidente Deè ancora convinto che sia l’uomo giusto ...