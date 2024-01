Ultime Notizie Roma del 05-01-2024 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nuovamente per un apertura di giornale Il Medio Oriente è tornato una polveriera la guerra tra hamas e Israele scatenata dalla strage del 7 ottobre dopo quasi tre mesi ha incendiato la regione aprendo nuovi disostosi potenziali fronti da quello tra Israele e hezbollah ma anche tra lira negli Stati Uniti mentre VES altissima l’attenzione del Mar Rosso io per gli attacchi dei ribelli delle Iene anche per la presenza di navi militari di Terraneo Washington che incrociano a poca distanza le une dalle altre aumentando i dischi di uno scontro diretto intanto l’isis ha rivendicato la responsabilità delle due esplosioni ackerman in Iran con un posto su telegram citata dalla Bibbia on-line sono 84 anni che hanno perso la vita almeno 284 feriti Dopo l’esplosione di ieri durante le ...