Ultime Notizie Roma del 05-01-2024 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno degli Esteri primo piano è salito a 89 morti il bilancio del duplice attentato compiuto mercoledì nei pressi del cimitero di Karma nel sud-est dell’Iran rivendicato dall’isis riporta un emittente televisiva i riti sono circa 280 Intanto il Ministro dell’Interno italiano ha annunciato oggi l’arresto di alcuni agenti legati all’attacco terroristico citato dall’agenzia di stampa ha riferito che i dettagli sugli arresti saranno forniti al Summit del Governo italiano con i vertici militari e tornavo interrotto l’incontro a far copiare lo sconto è stata la notizia sulla creazione di un comitato per indagare sul fallimento dell’esercito italiano sull’attacco di Amazon ottobre il Capo di Stato Maggiore dice indagini tecniche non politiche le ...