Ultime Notizie Roma del 05-01-2024 ore 11 | 10

(Di venerdì 5 gennaio 2024)dailynews radiogiornale mercoledì 3 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale in studio è salita 142 il numero di lavoratori del Londra uccisi dall’inizio delle ostilità nella striscia di Gaza e quanto riferisce la stessa agenzia ONU per i diritti umani la situazione aggiornata ora per ora si parla di dati aggiornati al primo gennaio dal 7 ottobre 2023 sono fino a 1,9 milioni di persone ha più lo 85% della popolazione che sono state sfollate nella striscia di Gaza alcune di loro più volte le famiglie sono costrette a spostarti ripetutamente in cerca di sicurezza riferisce l’agenzia precisando che le informazioni sul numero di sfollati il nord della striscia di Gaza City sono state aggiornate l’ultima volta il 12 ottobre a causa dei limiti di accesso situazione di sicurezza Cambiamo argomento I carabinieri stanno ascoltando testimoni per provare a ricostruire i fatti di ...

Il sindaco dichiara piena disponibilità del paese per fare chiarezza sul massacro Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al ...Ledanno il Sylphy IV nelle posiziono di retrovia della classifica generale ma la kermesse è ancora molto lunga e i colpi di scena sempre possibili. Il co - skipper Chris Warren ha ...Whoopi Goldberg non era presente nella lista di Jeffrey Epstein.L’attrice di «Ghost», 68, ha smentito con fermezza una serie di voci in circolo sui social network durante l’ultimo episodio del suo sho ...Sono più di duemila in due giorni gli iscritti al canale broadcast per ricevere le news del nostro quotidiano sul proprio smartphone ...