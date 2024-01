Ultime Notizie Roma del 05-01-2024 ore 10 | 10

(Di venerdì 5 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e medioriente un’apertura a panna tra la leader di hezbollah accusa l’uccisione del numero 2 di amarti libera dalle furie una palese aggressione italiana e da fonti della Difesa americano c’è la conferma Era il condotto da Israele la tensione medioriente altissima dopo che mirando e bombe fatte esplodere presso la tomba del generale soleimani ackerman hanno provocato almeno 95 morti a casa bianca non sappiamo che è stato materana Stati Uniti Israele responsabili delle esplosioni Intanto l’Egitto congela il suo ruolo di mediatore tra Israele e hamas negoziati sugli ortaggi centinaio di pagine di documenti del processo per trafficanti sessuale a carico del Milionario Jeffrey epstein morto suicida in carcere nel 2019 sono state diffuse pubblicamente negli Stati Uniti documenti ...

Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Il 2024 non poteva ...Aumenta il costo delle polizze Rc auto. Il 2024 degli italiani si apre con una prima doccia gelata, proprio quando le banche centrali, Fed in testa, fanno intendere che un taglio dei tassi potrebbe ...Sono più di duemila in due giorni gli iscritti al canale broadcast per ricevere le news del nostro quotidiano sul proprio smartphone ...Le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Aggiornamenti e news in tempo reale su cultura, politica, cronaca, economia, sport, calcio, musica.