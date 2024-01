UFFICIALE – Buchanan è un nuovo giocatore dell’Inter | l’annuncio!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tajonè diventato un. Di seguito il comunicato che annuncia l’ingresso nella famiglia interista del calciatore proveniente dal Bruges.– Atterrato a Milano ieri mattina, Tajonha svolto tutto l’iter medico e burocratico fino alla firma del contratto con l’Inter in serata nella sede di Viale della Liberazione. Adesso il club nerazzurro annuncia l’ufficialità delacquisto attraverso un comunicato sul sito: “Tra le fredde e sconfinate distese ghiacciate del Canada c’è un luogo che spicca per la sua unicità: Brampton, in Ontario, è conosciuta come la “città dei fiori” per la grande quantità di serre e vivai che caratterizzano l’economia di questo centro. Inizia qui il percorso di Tajon Trevor ...