Ufficiale | ADL da il benvenuto a Mazzocchi

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) “Pasquale”, scrive su Twitter/X il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che, in qusto modo, da l’Ufficialità all’acquisto diPasquale”, scrive su Twitter/X il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per annunciare il primo rinforzo della sessione invernale, Pasquale, che arriva dalla Salernitana a titolo definitivo. Il giocatore ieri ha svolto le visite mediche ed oggi è a disposizione di Mazzarri per la gara cotro il Torinoalternativa più esperta a Di Lorenzorappresenterà un’alternativa più esperta a Di Lorenzo, dando all’occorrenza una scelta in più anche a sinistra per far rifiatare Mario Rui (almeno fino al ritorno di Olivera). Il no acquista del Club Azzurro permetterà soprattutto al club di ...