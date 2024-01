Udinese-Lazio | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’per allontanare la zona retrocessione, laper continuare la rincorsa all’Europa. Tre punti importanti, per obiettivi diversi, in palio nella gara che avrà luogo nel pomeriggio di domenica 7 gennaio alla “Dacia Arena”. Vediamo i dettagli del match.(3-5-2): Okoye; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi Squalificati: nessuno Indisponibili: Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Semedo, Zemura(4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri Squalificati: nessuno Indisponibili: Immobile, Luis Alberto: ...

