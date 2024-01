Udinese-Lazio | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Ancora due allenamenti, poi la Lazio di Sarri scenderà in campo per sfidare l’Udinese. Il tecnico dovrà certamente fare a meno di Immobile e Luis ... (sportface)

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I friuliani vanno a caccia della seconda vittoria ... (sport.periodicodaily)

Si apre bene sul campo il 2024 della Lazio . Al primo allenamento a Formello Sarri ritrova in gruppo Pellegrini e Romagnoli. Il terzino si era... (calciomercato)

Riprendono gli allenamenti a Formello per la Lazio di Maurizio Sarri. All’appello mancavano Immobile e Luis Alberto , entrambi ai box per problemi ... (sportface)

Cioffi - la rivelazione : “Ecco a cosa ho preferito l’Udinese”

Un punto per l'allenatore bianconero tornato in panchina dopo l'esperienza all'Hellas Verona. In conferenza stampa arriva anche un retroscena (itasportpress)