Ucraina | l’ambasciatore a Roma | “Italia vittima di manipolazioni del Cremlino”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Stiamo vedendo che l’, purtroppo, sta diventando unadelledel, poiché la quantità di eventi pianificati per il prossimo futuro è impressionante: Modena, Lucca, Milano, Bologna e altri”. E’ quanto denunciaucraino a, Yaroslav Melnyk, in una dichiarazione all’Adnkronos, in riferimento ad una serie di appuntamenti previsti nei prossimi giorni in alcune cittàne, da una mostra-convegno ‘pro russa’ su Mariupol a Modena alla presenza, in videocollegamento, del filosofo Alexander Dugin ad un evento a Lucca. “Mentre la Russia è in guerra vera e propria sul territorio ucraino dal 2014, distruggendo deliberatamente la nazione, in Europa i russi scelgono metodi più sottili ...