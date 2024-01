Uccise Valentina Di Mauro con 58 coltellate La difesa | “Non è un violento”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Marco Campanaro, 38 anni, è stato condannato a 22 anni di reclusione per aver ucciso la sua compagna,Di, la notte del 25 luglio 2022 a Cadorago (provincia di Como), infliggendole 58. Ora il suo avvocato ha fatto ricorso. L’avvocato di Marco Campanaro, Paolo Battaglia, ha iniziato la presentazione dell’Appello dicendo che il suo assistito “è meritevole di un trattamento sanzionatorio meno grave” per il femminicidio diDi, 33 anni. La Corte d’Assise di Como, nonostante il vizio parziale di mente riconosciuto a Marco Campanaro per il suo disturbo della personalità con episodi psicotici e paranoidei, che rende i soggetti socialmente pericolosi, lo ha condannato a 22 anni, più dei 15 chiesti dal pubblico ministero. Marco Campanaro ha ripetutamente accoltellato la ...

NON SI PUÒ RESTARE IN SILENZIO Il 7 ottobre le donne non sono statecome gli altri civili ...Ansoldi 28 Dora Anticoli 29 Tamara Anticoli 30 Elena Antonelli 31 Alberta Antonucci 32......anche l'ansia per la nascita di una figlia in una società in cui il numero di donneper mano ...follower) Chiara Ferragni "rischia di fare la fine di Kevin Spacey e Harvey Weinstein" di...I dati Auditel di giovedì 4 gennaio 2024: duello Mediaset-Rai, la Juventus batte Cortellesi e stacca Billy Elliot, Dritto e Rovescio e The Floor ...Ci ha lasciati mia cognata Piera Nicolini. Da alcuni giorni non stava bene e don Italo le aveva dato l’Unzione degli infermi.