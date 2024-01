Tuttosport – Scienza | il baby Juve figlio d’arte che si ispira a Dybala | derby in casa…

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) 2024-01-05 22:29:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: È piemontese, gioca nella Primavera bianconera ed èdi un ex granata. Si chiama Michelee per lui ildella Mole non può mai essere una partita come le altre. Sarà un match certamente speciale per Michele ma anche per papà Beppe quello di domani pomeriggio, ore 16.30, in casa del Torino. «Sono cresciuto in granata e ho sempre avuto lantus come rivale – ricordasenior -. Oggi però c’è Michele dall’altra parte e il mio cuore è anche di là. Domani tiferò per mio». A differenza del padre,jr è un centrocampista offensivo, all’occorrenza attaccante e seconda punta. Classe 2006, è un giocatore brevilineo che ...