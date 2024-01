Tuttosport – Cambiaso-Miretti | tra ciabatte e grandine | Juve | il siparietto social

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) 2024-01-05 11:34:32 Torino, l’ultimo titolo di: TORINO – Clima di festa in casa: i bianconeri battono la Salernitana con un netto 6-1 e conquistano il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, dove ad attenderli c’è il Frosinone di Eusebio Di Francesco vittorioso con un sorprendente 4-0 al Maradona contro il Napoli. Quattordicesimo risultato utile consecutivo, undici vittorie e tre pareggi, per la Vecchia Signora che domenica alle 20.45 chiuderà il girone d’andata all’Arechi nel bis di campionato ancora contro i granata. Eppure la serata era iniziata male per i ragazzi di Massimiliano Allegri, sotto dopo appena un minuto per la rete di Ikwuemesi, bravo a sfruttare l’errore di Gatti. Spinta dal pubblico di casa, laè però riuscita a raddrizzarla già nella prima frazione di gioco grazie alle reti di ...