Turisti irlandesi investiti e uccisi sulla Colombo | conducente verso il processo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Chiuse le indagini per l’omicidio della coppia irlandese a settembre 2023. I due furonoa 90 km/h da una Ford fiesta: alla guida un 54enne, che aveva assunto cocaina prima di mettersi al volante. C’è l’accusa di omicidio stradale per E.C., l’uomo che lo scorso settembre ha investito Paul e Mary O’Reilly , duedi 60 e 59 anni originari di Kilmore, un villaggio della contea di Wexford, in Irlanda. Si trovavano a Roma per una vacanza, finita nel peggiore dei modi. Per il pubblico ministero Eleonora Fini il, responsabile dell’accaduto, aveva superato il limite di velocità e non aveva riflessi pronti a causa delle sostanze stupefacenti. Via Cristoforo: ...