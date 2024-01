Truffa del neonato | scatta l’allarme | come evitarla

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Si moltiplicano le denunce per un caso dionline legato a una notizia falsa sul presunto abbandono di unnei cassonetti per il ritiro degli indumenti usati. Lasi ripete via mail o tramite l’avvio di popup durante la navigazione sugli smartphone o al pc. Ecco di cosa si tratta.Leggi anche: Saldi invernali al via, ma occhio alle truffedelmorto, di cosa si tratta L’articolo, completamente inventato, sfrutta il meccanismo del clickbait, cioè dell’incoraggiamento a cliccare per il modo in cui si presentano gli elementi della notizia: foto, titolo, descrizione, punteggiatura. Finora sono stati segnalati in particolare luoghi in Lombardia, in particolare Orzinuovi e Soresina. “ritrovato morto in un cassonetto per abiti usati: le forze ...