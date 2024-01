Trevisani | “Non vedo un abisso tra l’attacco del Milan e quello dell’Inter”

L’Inter è prima in classifica come due anni fa, quando poi non riuscì a reggere nel duello col Milan. Trevisani però ritiene che, rispetto al ... (inter-news)

è piaciuta a tutti la telecronaca di Riccardosu Canale 5 per Milan - Cagliari di coppa Italia. Ha colpito l'accanimento nei confronti di Chuckwueze, bacchettato pesantemente ad ogni ...Zirkzee, però,ci sta e nel secondo tempo supplementare ha ribaltato il risultato mandando in ... La telecronaca sarà nuovamente affidata a Riccardoe Roberto Cravero . Nello studio Sport ...In esclusiva a SportMediaset ha parlato Riccardo Trevisani che sul Milan ha detto: "Pioli martedì ha avuto coraggio anche visto il momento della stagione. Una sconfitta sarebbe stata dolorosa e ...Il 2023 si è ormai concluso, e verrà ricordato dai napoletani come l’anno del terzo scudetto azzurro. Nonostante questo, però, la seconda parte dell’annata è stata decisamente deludente, con le gestio ...