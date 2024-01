Tragico schianto aereo | l’attore Christian Oliver morto con le due figlie

(Di venerdì 5 gennaio 2024)tedesco naturalizzato statunitense, noto per ruoli di rilievo in televisione e cinema, è tragicamente scomparso in un incidenteinsieme alle sue due giovanie al pilota. La polizia reale dell’isola caraibica di St. Vincent e Grenadine ha confermato la notizia, precedentemente riportata da «Variety»., al secoloKlepser, era nato in Germania e aveva raggiunto la fama a livello internazionale per il suo ruolo in «Squadra Speciale Cobra 11» e nel film «Speed Racer».aveva 51 anni al momento delincidente. Le sue, Madita e Annik Klepser, di 10 e 12 anni, e il pilota Robert Sachs, erano gli unici passeggeri a ...

Lo, come riporta NovaraToday , è avvenuto nel tratto tra i caselli di Novara Est e Novara ... La notizia delincidente ha destato profondo cordoglio nella comunità palenese. 'Il sindaco ...... va a cercare il nonno e lo trova morto In Friuli il 69esimo premio Epifania: ecco i vincitori Maltempo e neve in arrivo: allerta meteo in Friuli Venezia Giuliasulla regionale, ...Il figlio di Urbano Chingola, ex comandante dei carabinieri del paese, si è spento in ospedale 48 ore dopo lo schianto contro un'auto al rientro dalla palestra a Garda. Il sindaco ferma gli eventi per ...Un tragico incidente stradale ha causato la morte del giovane ciclista Patrick Mentil, che aveva solo 22 anni L’incidente è avvenuto a causa di una manovra di sorpasso azzardata lungo la strada ...