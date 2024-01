Tragedia a Pescara | Omicidio al Culmine di una Lite | Fermato il Presunto Assassino

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 5 gennaio 2024)- Una violentacondominiale ha portato alla tragica morte di un uomo di 44 anni originario del Bangladesh, Absal Houssain, colpito mortalmente da diverse coltellate ieri a, di fronte alla sua abitazione in via Gran Sasso. Ilresponsabile di questo, un uomo di 63 anni originario del Marocco e vicino di casa della vittima, è statoin serata dai Carabinieri del Comando Provinciale di. Secondo quanto emerso dalle prime indagini condotte dagli investigatori, l'è avvenuto durante un acceso diverbio tra i due vicini per questioni legate alla convivenza nel condominio. Durante la, il sospettato avrebbe utilizzato un'arma da taglio per colpire il 44enne, il quale, a causa ...