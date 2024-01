Traffico Roma del 05-01-2024 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondiintenso lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare code a tratti tra Pontina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e poi tra Nomentana e Prenestina altri file ma per incidente su via Pontina tra il bivio per Pratica di Mare Pomezia Nord in questa direzione cosa tratti poi su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni in zona Prati è San Pietro difficoltà per i lavori in piazza Pia con rallentamenti e code in tutta l’area circostante in particolare sul lungotevere per quanto riguarda i trasporti fino al 7 gennaio dalle 9 alle 21 in strada le linee bus navetta gratuita e Friuli free 2 in partenza dal capolinea di termine di Piazzale dei Partigiani e che ...