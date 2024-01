Traffico Roma del 05-01-2024 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Luceverdegiorno trovarti dalla redazione tu la Fontina rallentamenti per un incidente tra Tor de’ Cenci via di Pratica in uscita dalla città domani sabato 6 gennaio la città si prepara a vivere l’epifania per un corteo religioso in programma in via della Conciliazione tra le 10 e le 13 e per il periodo delle feste attivo le linee gratuiti e Friuli free Dwayne partenza rispettivamente dalla stazione Termini da Piramide verso il centro dei vini e sono attivi tutti i giorni dalle 9 alle 21 fino al 7 gennaio attivate le ZTL del centro e Tridente dalle 6:30 alle 20 in tutti i giorni feriali e festivi per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...