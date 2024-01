Traffico Roma del 05-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità Una perdita di carico al km 15 e 800 in uscita dalla città code sulle tratto Urbano della A24L’Aquila tra lo svincolo di Portonaccio e la tangenziale est incidente in via della Magliana Nuova all’altezza di Villa Bonelli fino alle 13 io Flavia manifestazione via Antonio salandria via Aureliana presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali domani sabato 6 gennaio la città si prepara a vivere l’epifania è pertanto un corteo religioso in via della Conciliazione tra le 10 e le 13 e ancora per le festività natalizie attive le linee gratuite free One free to in partenza rispettivamente dalla stazione Termini e da Piramide dirette in centro le linee sono attive tutti i giorni dalle 9 alle 21 fino al 7 gennaio attivate le ZTL di centro e Tridente dalle ...