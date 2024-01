Traffico Roma del 05-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno lunghe code sulla Pontina tra Tor de’ Cenci via di Pratica causa di un incidente in direzione fuorie poi sull’altra turbano della A24L’Aquila sulla galleria Pittaluga tra Portonaccio e la tangenziale est e attenzione per un incidente su via Manzoni in corrispondenza di via Emanuele Filiberto e nei pressi di via XX Settembre dalle 11 in via Flavia manifestazione Gra via Antonio Salandra e via Aureliana presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali domani sabato 6 gennaio la città si prepara a vivere l’epifania in pertanto un corteo religioso in programma in via della Conciliazione tra le 10 e le 13 per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...