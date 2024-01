Traffico Roma del 05-01-2024 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Luceverdesempre scarso ilin città sul raccordo è lungo le consolari code lungo la galleria Pittaluga sul tratto Urbano della A24 tra lo svincolo di Portonaccio e la tangenziale est rallentamenti persulla galleria Principe Amedeo Savoia Aosta in direzione di Lungotevere dei pressi di via XX Settembre in via Flavia dalle 11:30 alle 13 manifestazione in via Antonio Salandra e via Aureliana presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali tra le 8 e le 16 di domani 6 gennaio chiusa alper lavori di potatura viale di Tor di Quinto lungo le corsie laterali tra via Caprilli e via del Baiardo direzioni ricordiamo Inoltre fino al 7 gennaio le ZTL del centro e Tridente attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 per i dettagli di queste di altre notizie ...