Traffico Roma del 05-01-2024 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitànel complesso scorrevole sulla rete viaria la capitale in programma per le 11 una manifestazione in via Flavia nei pressi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali termine previsto per le 13 proseguono i lavori di potatura su via di Tor di Quinto Anche oggi tra le 9:30 e le 16 previsti divieti di sosta e chiusure sulle corsie laterali per il periodo delle festività natalizie attive lo ricordiamo le linee gratuite 1 ep 2 in partenza rispettivamente dalla stazione Termini e da Piramide e dirette in centro le linee sono attive tutti i giorni dalle 9 alle 21 fino al 7 gennaio attive le ZTL di centro e Tridente dalle 730 alle 20 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it In ...