Traffico autostrade | controesodo weekend 6-7 gennaio 2024 | previsioni

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) –in costante aumento su strade eAnas. Nel fine settimana dell’Epifania (domani, sabato 6, e domenica 7) circa 3,5 milioni di persone si metteranno in viaggio sulla rete in gestione Anas per rientrare in città dopo le vacanze natalizie. Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) per

Strade epiù a rischioPer quanto riguarda i rientri, si prevede circolazione sostenuta soprattutto in prossimità dei centri urbani e in particolare a Roma sul Grande Raccordo ...in costante aumento su strade eAnas. Nel fine settimana dell'Epifania circa 3,5 milioni di persone si metteranno in viaggio sulla rete in gestione Anas per rientrare in città dopo ...(Adnkronos) - Traffico in costante aumento su strade e autostrade Anas. Nel fine settimana dell’Epifania (domani, sabato 6 gennaio 2024, e domenica 7) circa 3,5 milioni di persone si metteranno in via ...E questo weekend è decisamente quello del cosiddetto controesodo in cui i tecnici Anas prevedono, inevitabilmente, un costante aumento del traffico sulle strade ed autostrade italiane. Dunque, nel ...