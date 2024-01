Tournée 4 Trampolini | Kobayashi domina in qualificazione a Bischofshofen 26° Insam | eliminati gli altri italiani

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ryoyuimpressiona e firma ampiamente il miglior punteggio nelle qualificazioni di, per la quarta e ultima tappa delladei Quattro2024. Il fuoriclasse giapponese quest’oggi ha alzato ulteriormente l’asticella rispetto alle ultime uscite, lanciando un segnale importante in ottica Aquila d’Oro e diventando il favorito d’obbligo per la gara di domani. Il due volte vincitore della Vierschanzentournee, dopo averto la prima sessione odierna di allenamento (rinunciando poi alla seconda), ha sfoderato un salto pazzesco insul Large Hill HS142 salisburghese raggiungendo quota 138 metri da stanga 12 con forte vento alle spalle ed un atterraggio non impeccabile, totalizzando 162.6 punti. Il potenziale del “Concorde di Hachimantai” ...