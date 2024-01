Tour de France 2024 | Remco Evenepoel in ricognizioni sulle strade transalpine | occhio sulla crono e gli sterrati

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La stagione di ciclismo si sta proiettando ai grandi appuntamenti, con i grandi professionisti che stanno decidendo a cosa puntare in questo. Chi sembra avere già deciso su cosa focalizzarsi è, che vuole andare all’attacco deldee interrompere il duello tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Il belga della Soudal-Quick Step si è messo già al lavoro in vista della Grande Boucle, dopo che nel 2023 non è riuscito a sferrare l’attacco al Giro d’Italia, ritirandosi mentre era in rosa causa Covid, e senza riuscire a firmare la doppietta alla Vuelta a España, accontentandosi del dodicesimo posto. Secondo il sito belga HLN,è andati in Francia assieme al compagno di squadra Louis Vervaeke, il tecnico Klaas Lodewyck e una parte dello staff per toccare ...