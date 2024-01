Tottenham | nuovi contatti con il Genoa per Dragusin | a breve l’offerta ufficiale Romano

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ilnon molla. Anche gli Spurs vogliono il difensore centrale del, così come il Napoli. Dalla loro parte, gli inglesi hanno disponibilità economica. De Laurentiis può pareggiareaggiungendo due contropartite tecniche. I nomi sono quelli di Ostigard e di Zanoli. In questo modo ilavrebbe già il sostituto di. Secondo Fabrizio, noto giornalista esperto di calciomercato, ilè pronto a formalizzareal. Il club inglese avrebbe già l’accordo con il giocatore, oltre che il gradimento dello stesso.ha infatti espresso più volta la sua volontà di giocare in Premier. Il suo agente però ha lasciato lo spiraglio aperto ...