Tottenham-Burnley FA Cup | 05-01-2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Intervenuto a poche ore dal match contro ilin FA Cup, l'allenatore del, Ange Postecoglou, ha parlato anche della situazione del lungodegente ex Inter Ivan Perisic: 'Sa di avere impegni importanti e vuole tornare il prima ...Le formazioni ufficiali di, match valevole per il terzo turno della FA Cup 2023/2024. Dai trentaduesimi di finale entrano in scena anche i club di Premier League, con gli Spurs che cercheranno in tutti i ...Tottenham - Burnley: ecco le formazioni ufficiali della sfida del terzo turno di FA Cup 2023/24 in programma alle 21.Tottenham in campo nel terzo turno di FA Cup contro il Burnley. Postecoglou in campo con il 4-3-3. Difesa affidata a Royal e Davies centrali, con Porro e Udogie sulle corsie laterali. In mediana spazi ...