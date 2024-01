Toromania | Sanabria non si muove | capito Milan?

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Prima Mergim Vojvoda e Karol Linetty, poi Antonio: tre rinnovi di contratto in poche ore che si possono facilmente leggere come la...

Perché non è possibile che una squadra con giocatori come Duvan Zapata, Antonio, Nikola Vlasic e tutti gli altri abbia il terzo peggiore attacco del campionato.Perché non è possibile che una squadra con giocatori come Duvan Zapata, Antonio, Nikola Vlasic e tutti gli altri abbia il terzo peggiore attacco del campionato.Prima Mergim Vojvoda e Karol Linetty, poi Antonio Sanabria: tre rinnovi di contratto in poche ore che si possono facilmente leggere come la volontà del Torino.Anche quest’anno è già finito tutto Domanda lecita che i tifosi del Torino si stanno ponendo dopo il ko di Firenze. I più ottimisti credono ancora che la stagione possa essere salvata e che ci sia il ...