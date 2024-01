Torino-Napoli | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Missione riscatto in casadopo le ultime due prestazioni deludenti in Serie A. Si gioca la 19ª giornata del massimo torneo italiano contro una squadra insidiosa soprattutto davanti al pubblico amico, il. La squadra di Walter Mazzarri non è andata oltre il pareggio pareggio contro il Monza ed è fuori anche dalla zona Europa. La compagine di Juric è reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. Squalificati: nessuno Indisponibili: Schuurs, Zima(4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, ...

Morello ha prestato in servizio in varie carceri d'Italia, daa Palermo, prima di essere ... tornò sull'argomento criticando i governi precedenti: A giugno il Tribunale del riesame di, ...Di clima, energia e ambiente si parlerà aa fine aprile, di giustizia a Venezia, il 9 e il ... esteri, sviluppo e difesa che si terranno a novembre in Toscana, a Fiuggi, a Pescara e aPasquale Mazzocchi, nuovo esterno del Napoli, appare per la prima volta in un video con la maglia del Napoli sugli account social del club ...Domenica 7 gennaio alle 20.00, nella seconda partita del Reyer Day, gli orogranata sfidano Napoli in una partita molto importante ... e in cerca di un successo che le garantisca il pass per Torino.