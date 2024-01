Torino-Napoli domenica 07 gennaio 2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici Numerose assenze per gli azzurri

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il presidente De Laurentiis dopo lo scialbo pareggio 0-0 delcontro il Monza, che non si è tramutato in una sconfitta solo perché Meret ha parato un rigore a Pessina, si è preso le responsabilità del momento disastroso degliannunciando che la società tornerà sul mercato. L’attualità però parla di una classifica nella InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Napoli affronta il Torino con 5 giocatori in diffida. Mazzarri solleva la questione della tutela per i calciatori. Emergenza in vista contro la ... (napolipiu)

CLASSIFICA SERIE A Inter* punti 48; Juventus 43; Milan 36; Fiorentina* 33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma 28;28; Lazio 27; Monza* 25;24; Genoa* 21; Lecce* 21; Frosinone, Sassuolo* 19; ..., tra infortuni e possibile squalifiche: è emergenza per Mazzarri, grattacapo enorme con quattro titolari e nuovo acquisto. Ilvola aper invertire il senso di marcia. Da quando è tornato, Mazzarri ha accumulato più sconfitte che vittorie e in realtà ha un rendimento peggiore di quello del suo predecessore. ...Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha presentato la sfida tra il suo Torino ed il Napoli in una recente conferenza stampa. Dopo alcune giornate, il Napoli tornerà a disputare una gara di domenica alle ...NAPOLI - Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Torino: "Sono talmente sereno e pulito a parlare qui a Napoli ...