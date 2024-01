Ti ricordi… “Mio cane gioca meglio di Perdomo” | l’origine della frase iconica di Boskov

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Animali meravigliosi i cani: indispensabili per l’uomo per tanti motivi e a volte capaci di dare addirittura l’immortalità. Si pensi a Pavlov, ad esempio, e ai suoi studi sul riflesso condizionato condotti proprio grazie all’ausilio di cani: il campanello suona prima di dare la pappa al cagnolino ed ecco che lo stesso suono farà venire inequivocabilmente l’acquolina al. Uno studio che al medico russo garantì il premio Nobel. Rimanendo al riflesso condizionato si provi a sostituire la pappa con un pallone, facendocire il cagnolino: quale campanello suonerà in un appassionato di calcio italiano che abbia almeno 40 anni? Sì, inevitabilmente “…di”, con tante grazie a Vujadin, che Dio lo abbia sempre in gloria, capace con le sue massime pittoresche di ...