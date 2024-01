Test di Medicina 2024 | le prove slittano ad aprile | le domande saranno pubbliche

Università - slitta test Medicina Prima prova non sarà a febbraio Facoltà di Medicina, slitta il test per l'ammissione. In attesa del decreto del ministero dell'Università e ricerca, ... (sbircialanotizia)

Cambia il test per l'ingresso a Medicina : quiz come per la patente - slitta la prova Arrivano novità per il test di ingresso a Medicina: il Tolc Med, introdotto solo lo scorso anno, Cambia completamente struttura e i test ... (feedpress.me)

Slitta test Medicina - prima prova non sarà a febbraio Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - Slitta il test per l'ammissione a Medicina. In attesa del decreto del ministero dell'Università e ricerca, in ... (ilgiornaleditalia)

Slitta test Medicina - prima prova non sarà a febbraio Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - Slitta il test per l'ammissione a Medicina. In attesa del decreto del ministero dell'Università e ricerca, in fase ... (liberoquotidiano)

Test di Medicina - cosa cambia : dalle prove slittate alle domande pubbliche Sembra non è essere durata molto l’esperienza dei Tolc Med, i Test online per l’ingresso all’università per accedere alla facoltà di Medicina, ... (panorama)