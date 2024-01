Tesla ritira 1 | 6 milioni di auto in Cina per migliorare la sicurezza

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) –è stata costretta are un numero significativo di veicoli inal fine di migliorarne la. Il ritiro dal mercato coinvolge circa 1,6di veicoli, tra cui modelli importati Model S e Model X e modelli prodotti internamente Model 3 e Model Y. L’annuncio ha catturato l’attenzione di molti, in quanto rappresenta uno dei richiami più massicci mai effettuati dall’azienda di Elon Musk fino ad oggi. Il governo cinese, attraverso la sua State Administration for Market Regulation, ha identificato due motivi principali: il primo riguarda un problema legato alla logica di sblocco delle porte su alcuni veicoli, che potrebbe comportare il distacco del meccanismo di chiusura dello sportello laterale in caso di incidente. Tuttavia,ha dichiarato ...