Terribile frana in Italia | crollati massi giganteschi | strada ancora chiusa

(Di venerdì 5 gennaio 2024)in: “È venuto giù tutto” – Dramma in: nella tarda serata di giovedì 4 gennaio 2024 un ampio distaccamento die detriti èto, lasciando la zona completamente isolata. Secondo una prima ricostruzione, dalla montagna si sarebbero staccati almeno 30 metri cubi di materiale roccioso, in caduta da un costone soprastante la carreggiata. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Lutto nel mondo del calciono: è morto Beppe Leggi anche:scossa di terremoto di magnitudo 6.2: centinaia di morti e feritiin...

I Nella tarda serata di ieri, giovedì 4 gennaio, si è verificata un’altra frana lungo il versante bresciano del Garda , finendo per invadere ... (thesocialpost)

... quella del Vajont, si concluse " come i più anziani forse ricordano " con unache riempì il bacino di sassi, facendo debordare l'acqua oltre la diga (che resistette egregiamente alla...... quella del Vajont, si concluse " come i più anziani forse ricordano " con unache riempì il bacino di sassi, facendo debordare l'acqua oltre la diga (che resistette egregiamente alla...I Nella tarda serata di ieri, giovedì 4 gennaio, si è verificata un'altra frana lungo il versante bresciano del Garda, finendo per invadere la statale 45 ...Circa trenta metri cubi di materiale roccioso si sono staccati da un costone della montagna e sono finiti sulla strada. Tutta la zona dell'alto lago di Garda al momento è isolata: nella tarda serata d ...