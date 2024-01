Terremoto nella Roma di Mourinho

... due aerei si scontrano e uno prende fuoco: le immagini Ultimo Aggiornamento Giappone,di ...dei preparativi militari per una 'guerra' che potrebbe 'essere lanciata in qualsiasi momento'...1' di lettura 04/01/2024 - Una scossa didi magnitudo 3.0 si è verificata giovedì notte nel senigalliese. Il sisma ha avuto il suo epicentro a Corinaldo ed è avvenuto ad una profondità di 16 chilometri. La scossa è stata registrata ...1 GENNAIO 2024 - Giappone, violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7.5 Richter nella prefettura di Ishikawa. Tremano gli edifici anche a Tokyo, Osaka e Kyoto. Almeno sei persone sono morte dopo ...Il 2024 giapponese, per usare un eufemismo, non è cominciato sotto i migliori auspici. Oltre al terremoto nella penisola di Noto – le scosse di assestamento anche grosse continuano ancora – il due gen ...