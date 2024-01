Tentato omicidio ad Ostuni | quattro fermi Carabinieri

Settantuno i casi di suicidio allargato, che si sono verificati soprattutto quando a commettere l'è stata una donna In Italia tra il 2010 e il 2020 ci sono stati 131 stragi in famiglia , per ...Il padre è rimasto illeso ed è stato arrestato per. A lanciare l'allarme, nella notte, sono stati i vicini di casa dell'uomo che hanno chiamato i soccorsi del 118. L'uomo, secondo le ...Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Fasano, a conclusione di un’intensa attività info-investigativa coordinata ...L’uomo, separato dalla moglie, aveva la bimba in affidamento per Natale. La piccola è stata trasportata con l’elicottero in ospedale per un trauma cranico ...