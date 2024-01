Tennistavolo WTT Finals Men Doha 2023 | vittoria per Wang Chuqin e per Xiang Yuan

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Si sono concluse oggi lemaschili di(Qatar). Era il giorno di semifinali e finale nei tabelloni di singolare (specialità olimpica) e doppio (specialità non olimpica) ed entrambi i titoli sono andati a giocatori cinesi. Nel singolare maschile si è imposto il numero 2 del mondo, vincitore in finale del numero 1 e connazionale Fan Zhendong con un nettissimo 4-0 (11-8, 11-9, 14-12, 11-7).che non ha perso un set neppure in semifinale contro il tedesco Dang Qui, battuto 11-4, 11-5, 11-5, 11-8. Anche Fan arrivava in finale lanciato da un 4-0 in semifinale, ma nell’ultimo atto si è dovuto inchinare. Nel doppio a trionfare è stata la coppia cinese formata daPeng eLicen, numero 23 delle classifiche ...