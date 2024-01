Tennis | Torneo Brisbane Nadal spreca | in semifinale ci va Thompson

L'australiano approda in semifinale dove affronterà Dimitrov Rafa Nadal ferma la sua corsa nelAtp di Brisbane in Australia, il primo dopo il rientro sui campi dadopo l'infortunio. Lo spagnolo ai quarti di finale è stato battuto, dopo aver sprecato tre match point, in tre set ...Il maiorchino manca tre match point nel secondo set e cede dopo quasi 3 ore e mezza di gioco BRISBANE (AUSTRALIA) - Rafa Nadal si ferma nei quarti di finale del "Brisbane International", Atp 250 da ...(Adnkronos) - Rafa Nadal ferma la sua corsa nel torneo Atp di Brisbane in Australia, il primo dopo il rientro sui campi da tennis dopo l'infortunio. Lo spagnolo ai quarti di finale è stato battuto, do ...Il russo sfiderà Shang, nell'altra semifinale Ofner-Ruusuvuori HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - Andrey Rublev approda in semifinale al 'Bank of ...