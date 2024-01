Tennis | Torneo Auckland Gauff e Svitolina in semifinale

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Affronteranno rispettivamente Navarro e Xiyu Wang(NUOVA ZELANDA) - Cocoprosegue la sua marcia e approda inall'"ASB Classic", Wta 250 con un montepremi da 267.082 dollari in corso sul duro (Greenset) ad, in Nuova Zelanda. La statunitense, testa di serie numero 1

Il russo, prima testa di serie, affronterà il francese Fils per un posto in semifinale Hong KONG (CINA) - Andrey Rublev ai quarti di finale del "Bank ... (247.libero)

Il russo, prima testa di serie, affronterà il francese Fils per un posto in semifinale Hong KONG (CINA) - Andrey Rublev ai quarti di finale del ... (ilgiornaleditalia)

Il Tennis ta sanremese è sconfitto in due set da Safiullin BRISBANE (AUSTRALIA) - Si ferma ai quarti di finale Matteo Arnaldi al "Brisbane ... (ilgiornaleditalia)

Il Tennis ta sanremese è sconfitto in due set da Safiullin BRISBANE (AUSTRALIA) - Si ferma ai quarti di finale Matteo Arnaldi al "Brisbane ... (247.libero)

Affronteranno rispettivamente Navarro e Xiyu Wang AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Coco Gauff prosegue la sua marcia e approda in semifinale all'"ASB ... (247.libero)

FOTOGALLERY %s Foto rimanentiAustralian Open, le teste di serie: Sinner n°4 Gli ... Cinque anche le italiane già ammesse nel main - draw delfemminile. Ecco tutte le teste di serie IL ...La statunitense, testa di serie numero 1 del, ha travolto con un doppio 6 - 1 Varvara Gracheva, ottava favorita del seeding, e se la vedrà ora con la connazionale Emma Navarro (n.4) che ha ...Affronteranno rispettivamente Navarro e Xiyu Wang AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) - Coco Gauff prosegue la sua marcia e approda in semifinale all'"ASB Classic", Wta 250 con un montepremi da ...Il torneo femminile di Brisbane ha le sue quattro semifinaliste, con l'Est Europa che ruggisce. In primis nella persona di Aryna Sabalenka, prima giocatrice del seeding e seconda al mondo, che spazza ...