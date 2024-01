Tennis | Semifinali Sabalenka - Azarenka e Rybakina - Noskova a Brisbane

Nel match tra la polacca e la bielorussa in palio anche il primato nel ranking Wta CANCUN (MESSICO) - Definito il quadro delle semifinali ste delle ... (ilgiornaleditalia)

Nel match tra la polacca e la bielorussa in palio anche il primato nel ranking Wta CANCUN (MESSICO) - Definito il quadro delle semifinali ste delle ... (247.libero)

Torino, 17 nov. - (Adnkronos) - Sono decise le due semifinali delle Atp Finals , dopo il successo di Carlos Alcaraz in due set su Daniil Medvedev. ... (liberoquotidiano)

Sabato 18 novembre sarà tempo di semifinali delle ATP Finals 2023. Sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino, andranno in scena i due penultimi ... (oasport)

Giornata di lunghi match alle Next Gen Atp Finals . Dopo le 2' 38 del derby tra Nardi e Cobolli ecco altre 2'36, quelle necessarie a Luca Van Assche ... (247.libero)

Definite ledel "Brisbane International presented by Evie", Wta 500 che si disputa al Queensland Center sul duro (Green Set cushion, montepremi 1. 736.763 dollari). La Sabalenka, testa di ...AtpMatteo Arnaldi si è fermato ai quarti di finale dell'Atp 250 di Brisbane ma è certo di ... che però si è dimostrato superiore durante la sfida e ha meritato di accedere alledel ...Quella tra Noskova e Andreeva è stato il primo quarto di finale tra adolescenti in un torneo di livello WTA500 o superiore da quando Caroline Wozniacki ha affrontato Melanie Oudin agli US Open 2009 ...Eliminata la terza testa di serie Jelena Ostapenko BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Derby bielorusso fra Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka da ...