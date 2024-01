Tennis | Matteo Berrettini sarà all’Australian Open | decisa la partenza per il continente oceanico

(Di venerdì 5 gennaio 2024)non si nasconde e vuole provarci. Ilta romano ha deciso:al via dei prossimi Australianche cominceranno il 14 gennaio per riassaggiare il campo dadopo un’assenza di oltre quattro mesi, gli ultimi US, a causa dell’infortunio alla caviglia destra patito contro Arthur Rinderknech. Gli ultimi giorni non lasciavano presagire dei buoni segnali per l’ex top ten mondiale, reduce dall’annata peggiore della sua vita sportivamente parlando dove è riuscito a giocare soltanto a spizzichi e bocconi. Un acciacco poco prima di Capodanno gli ha fatto saltare il torneo di Auckland, dove avrebbe dovuto affrontare le qualificazioni. Un ennesimo infortunio che sembrava portarlo a saltare a piè pari anche la trasferta australiana per poter ...

Nella parte alta del tabellone, invece, l'altra semifinale metterà di fronte la prima testa di serie Holger Rune e Roman Safiullin , reduce dal successo nei quarti suArnaldi. La riproduzione ...Le ultime suBerrettini Cauto ottimismo per l'ex finalista di Wimbledon, che ha tanta voglia di tornare a giocare e riprendere il ritmo partita. È facile ipotizzare come il cammino che attende ...Matteo Berrettini non si nasconde e vuole provarci. Il tennista romano ha deciso: sarà al via dei prossimi Australian Open che cominceranno il 14 gennaio per riassaggiare il campo da tennis dopo un'as ...Roma, 5 gen. (askanews) – Finisce nei quarti di finale l’ATP 250 di Brisbane di Rafa Nadal. Il maiorchino è stato sconfitto dall’australiano Jordan Thompson che si è imposto in rimonta per 5-7, 7-6, 6 ...