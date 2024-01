Tennis | la prossima settimana il debutto di Jannik Sinner al Kooyong Classic 2024 | avversari e quante partite giocherà

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Si avvicina molto ildinel, anche se non sarà ancora aria di match ufficiali. Questo perché è ila dare il via alla sua annata. L’esibizione ha un retrogusto storico: si tiene nella vecchia sede degli Australian Open, ivi ospitati fino al 1987. Dal 1988, infatti, ci si è trasferiti a Flinders Park (oggi Melbourne Park), ma alsi è mantenuto ilcon un’esibizione sul veloce. Dopo i numerosi anni di veri e propri minitornei con due tabelloni per definire tutte le posizioni dalla prima all’ottava, ormai il concetto è cambiato. Sono previsti, oltre a, 11 ulteriori nomi di alto profilo (e ce ne sono anche di femminili: è delle ultime ore l’ingaggio, dopo quello della russa ...