Tennis | Atp Brisbane | Nadal ko con Thompson che in semifinale sfiderà Dimitrov**

(Di venerdì 5 gennaio 2024), 5 gen. (Adnkronos) - Rafaferma la sua corsa nel torneo Atp diin Australia, il primo dopo il rientro sui campi da tennis dopo l'infortunio. Lo spagnolo ai quarti di finale è stato battuto, dopo aver sprecato tre match point, in tre set dall'australiano Jordan, numero 43 del ranking Atp, in rimonta con il punteggio di 5-7, 7-6 (8-6), 6-3 in 3 ore e 25 minuti. L'australiano approda indove affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 2 del torneo.

