Tendenze Meteo | Irrompe l' Inverno nel Weekend dell' Epifania con Neve | Pioggia e Vento

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roma - Venerdì 5 Gennaio: Un'instabilitàrologica si preannuncia nel Nord, in Sardegna e nelle regioni centrali, con piogge, rovesci e calo termico. Le temperature massime oscillano tra 6 e 18 gradi, conprevista sulle Alpi a partire dai 700-1000 metri. Sabato 6 Gennaio: L'instabilità si diffonde nel Nordest e nel Centro-Sud, con piogge e rovesci intensi, e abbondanti nevicate sulle Alpi a quote basse. Le temperature massime variano tra 7 e 17 gradi. Domenica 7 Gennaio: Persiste la marcata instabilità su gran parte'Italia, con piogge, acquazzoni ediffusa a quote più basse. Le temperature massime si mantengono tra 6 e 16 gradi. Tendenza per Lunedì 8 Gennaio 2024: Il Nord presenta una situazione variabile, con nuvole sparse e aperture. Nel Centro, sul Tirreno e sull'Adriatico, si osservano diverse ...