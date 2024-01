Teheran e i suoi alleati hanno sbagliato i conti | ecco perché

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Poco prima di Natale l'ayatollah Khamenei aveva postato su X: «Non abbiate dubbi. Un giorno, il regime usurpatore sionista verrà sradicato dalla Terra». Ce lo appuntiamo, nel frattempo il «regime usurpatore sionista» (ovvero l'unica democrazia del Medio Oriente) sta «sradicando dalla Terra» uno ad uno i responsabili della mattanza nazislamica del 7 ottobre, sicari di fiducia del suddetto ayatollah. Non solo: la situazione per l'asse sciita-iraniano (Hamas è sunnita, ma ha un patto finanziario-operativo con) è nettamente peggiorata. Mettiamo in fila i fatti, ché la geopolitica la misuri con quelli, non con gli auspici. Ieri è stata la volta di Mamdouh Lulu, membro di spicco della Jihad islamica che, secondo l'esercito di Tel Aviv, aveva «guidato numerosi attacchi terroristici da Gaza contro lo Stato di Israele». Polverizzato da un raid aereo nella Striscia. ...

Per questo Washington e ialleati hanno anche messo in guardia gli Houthi delle conseguenze se ...ed economicamente destabilizzante e aumentare la pressione politica nei confronti di, già ...... pubblicato suicanali ufficiali, lo Stato Islamico ha rivendicato ieri pomeriggio l'attentato ... A, in queste ore, non sono mancate le polemiche riguardo alle falle nella sicurezza del ...C’è un vecchio adagio che dice: «Si fa campagna elettorale in poesia, poi si governa in prosa», o qualcosa del genere. Questo 2024, che chiamerà alle urne circa 2 miliardi di persone, sarà l’anno elet ...(Adnkronos) – Il Medio Oriente è tornato una polveriera. La guerra tra Hamas e Israele, scatenata dalla strage del 7 ottobre, dopo quasi tre mesi ha incendiato la regione, aprendo nuovi disastrosi pot ...