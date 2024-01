Targhe straniere | perché dilagano soprattutto in Campania Fenomeno da stroncare | come e perché

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Che cosa si nasconde dietro il dilagare, in Italia, e in particolare in, delle auto conestere? E quali sono i rischi per la collettività di questoarginare quella che ha tutti i connotati di una truffa dalle gravissime implicazioni sotto il profilo economico e legale? Lo spiega in questo articolo Riccardo Vizzino, avvocato e Responsabile nazionale di Ciivicrazia contro le truffe. di Riccardo Vizzino* Negli ultimi anni si sta assistendo, specie nel nord Italia ed ancor più nella regione, ad un aumento esponenziale di automobili circolanti conestere,bulgare e polacche. Ilè allarmante atteso che tramite la cosiddetta estero-vestizione (si veste un veicolo italiano con targa ...