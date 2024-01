Tanto per rimettere in fila le cose | Gaia Tortora | scintille con Scanzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La "legge bavaglio" è stata al centro del botta e risposta tra la vicedirettrice del TgLa7e il giornalista de Il Fatto Quotidiano Andreadurante la trasmissione In Onda (La7). Si discuteva della conferenza stampa di inizio anno della premier Giorgia Meloni alla qualeha assegnato un insufficiente meno quattro. "Prevedibile", "deludente", "noioso e involontariamente comico": secondo l'editorialista del Fatto il discorso della presidente del Consiglio "è stato un mix di benaltrismo, di vittimismo, di propaganda con dei passaggi, secondo me, impresentabili e irricevibili. Come quando ha sostenuto che la Rai non è affatto Tele Meloni e che loro addirittura stanno facendo un'opera di riequilibrio o come quello della difesa della legge bavaglio". E proprio sull'emendamento del deputato ...